Туляков приглашают на медовую ярмарку

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Она пройдёт в областном центре с 13 по 15 августа.

В Туле пройдёт специализированная ярмарка по продаже мёда и продукции пчеловодства. Она приурочена к празднованию Медового спаса и организована Ассоциацией по содействию развития пчеловодства в Тульской области.

Ярмарка состоится 13, 14, 15 августа по адресу: пр-т Ленина, д. 102. Все желающие смогут приобрести свежий мёд и другие продукты пчеловодства по доступным ценам.