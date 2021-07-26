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Туляков приглашают на медовую ярмарку
Фото: vasha-teplitsa.ru

Туляков приглашают на медовую ярмарку

Она пройдёт в областном центре с 13 по 15 августа.

В Туле пройдёт специализированная ярмарка по продаже мёда и продукции пчеловодства. Она приурочена к празднованию Медового спаса и организована Ассоциацией по содействию развития пчеловодства в Тульской области.

Ярмарка состоится 13, 14, 15 августа по адресу: пр-т Ленина, д. 102. Все желающие смогут приобрести свежий мёд и другие продукты пчеловодства по доступным ценам.

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вчера, в 22:12 −1
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