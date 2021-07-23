Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными

Фото из архива Myslo.

По данным сайта «Метеоинфо», 24 и 25 июля в Тульской области сохранится облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северной четверти, до пяти метров в секунду.

По сравнению с недавней жарой выходные будут прохладными – ночью столбик термометра будет находиться на отметке в 11-12 градусов, днем – от +20 до +24. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.