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Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными
Фото из архива Myslo.

Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными

Сильных осадков не ожидается, атмосферное давление – ниже нормы.

По данным сайта «Метеоинфо», 24 и 25 июля в Тульской области сохранится облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северной четверти, до пяти метров в секунду.

По сравнению с недавней жарой выходные будут прохладными – ночью столбик термометра будет находиться на отметке в 11-12 градусов, днем – от +20 до +24. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:20 +4
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