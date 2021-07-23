Фото из архива Myslo.
Выходные в Тульской области будут пасмурными и прохладными
Сильных осадков не ожидается, атмосферное давление – ниже нормы.
По данным сайта «Метеоинфо», 24 и 25 июля в Тульской области сохранится облачная погода, преимущественно без осадков, ветер северной четверти, до пяти метров в секунду.
По сравнению с недавней жарой выходные будут прохладными – ночью столбик термометра будет находиться на отметке в 11-12 градусов, днем – от +20 до +24. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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