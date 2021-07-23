В Одоевском районе начальница почтового отделения присвоила 160 тысяч рублей

Сотрудниками Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней начальницы почтового отделения Одоевского района. Женщина подозревается в присвоении с использованием служебного положения.

По данным следствия, с декабря 2019 по январь 2021 года фигурантка похитила из кассы почтового отделения более 160 тысяч рублей. Деньги были получены в качестве почтовых переводов и оплаты за различные товары. Ведется следствие.