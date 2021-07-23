В Одоевском районе начальница почтового отделения присвоила 160 тысяч рублей
Женщина на протяжении года периодически опустошала служебную кассу.
Сотрудниками Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней начальницы почтового отделения Одоевского района. Женщина подозревается в присвоении с использованием служебного положения.
По данным следствия, с декабря 2019 по январь 2021 года фигурантка похитила из кассы почтового отделения более 160 тысяч рублей. Деньги были получены в качестве почтовых переводов и оплаты за различные товары. Ведется следствие.
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