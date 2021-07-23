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В Октябрьском дети ради развлечения повредили 30 надгробий

В Октябрьском дети ради развлечения повредили 30 надгробий

Полицейские установили личности малолетних вандалов.

На кладбище пос. Октябрьский под Богучарово неизвестные вандалы повредили около 30 надгробий. Местные жители подали заявления в полицию и обратились в редакцию Myslo. Правоохранители быстро установили личности злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент в отдел полиции «Ленинский» подано 14 заявлений о повреждении 16 памятников на кладбище. Всего повреждено около 30 штук.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлены два местных жителя 11 и 12 лет. Оба из благополучных семей. Они признались в содеянном и рассказали, что сделали это ради развлечения. В полиции с подростками, при участии их законных представителей, проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия.

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Место
Тулапоселок Октябрьский
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