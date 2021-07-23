В Алексинском районе появится завод по производству куриного яйца

На заседании региональной инвестиционной комиссии озвучили появление новых резидентов на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин» и ОЭЗ «Узловая».

Так, компания «Инновационные Технологии» планирует построить в Алексинском районе завод по производству средств индивидуальной защиты (нитриловых перчаток). Объем инвестиций составит 480 млн рублей, будет создано более 50 рабочих мест.

Члены комиссии также одобрили заявку АО «Специализированный застройщик «Квартал». Компания построит в Новомосковске четыре многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Будет расселено 8767,8 кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 460 человек.

Земельный участок будет предоставлен и компании «Специализированный застройщик «Жильё Комфорт». Она построит в п. Бородинский Киреевского района четыре 4-этажных многоквартирных дома. Планируется расселить 6512 квадратных метров аварийного жилья.

Также принято решение о предоставлении земельного участка ООО «Авиаген». Компания построит в Алексинском районе комплекс по производству куриного яйца. Общий объем производства — 4 млн штук в год. Инвестиции составят 300 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест.

Главы администраций Новомосковска, Алексина и Киреевского района выступили в поддержку названных проектов.

Также на совещании рассмотрена заявка ООО «ПКФ «Электрозавод» на получение статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». Компания планирует разместить в особой экономической зоне завод по выпуску электротехнических изделий. Проект предусматривает вложение более 460 млн рублей инвестиций и создание около 150 новых рабочих мест. Комиссия единогласно поддержала заявку.