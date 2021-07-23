В Алексинском районе появится завод по производству куриного яйца
Будет создано 50 рабочих мест.
На заседании региональной инвестиционной комиссии озвучили появление новых резидентов на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин» и ОЭЗ «Узловая».
Так, компания «Инновационные Технологии» планирует построить в Алексинском районе завод по производству средств индивидуальной защиты (нитриловых перчаток). Объем инвестиций составит 480 млн рублей, будет создано более 50 рабочих мест.
Члены комиссии также одобрили
Земельный участок будет предоставлен и компании «Специализированный застройщик «Жильё Комфорт». Она построит в п. Бородинский Киреевского района четыре 4-этажных многоквартирных дома. Планируется расселить 6512 квадратных метров аварийного жилья.
Также принято решение о предоставлении земельного участка ООО «Авиаген». Компания построит в Алексинском районе комплекс по производству куриного яйца. Общий объем производства — 4 млн штук в год. Инвестиции составят 300 млн рублей, будет создано 50 рабочих мест.
Главы администраций Новомосковска, Алексина и Киреевского района выступили в поддержку названных проектов.
Также на совещании рассмотрена заявка ООО «ПКФ «Электрозавод» на получение статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». Компания планирует разместить в особой экономической зоне завод по выпуску электротехнических изделий. Проект предусматривает вложение более 460 млн рублей инвестиций и создание около 150 новых рабочих мест. Комиссия единогласно поддержала заявку.