новости
новости
Регистрация
В Тульской области полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков: видео
Кадр из видео.

В Тульской области полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков: видео

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Щекинскому району задержали 19-летнего жителя региона, подозреваемого в распространении наркотиков.

По предварительным данным, на протяжении полугода парень делал «закладки» в районах области. В день он мог создать до 100 таких тайников. Полицейские задержали мужчину с поличным.

– В ходе личного досмотра в присутствии понятых обнаружено и изъято 25 свертков с веществом, похожим на наркотик. Исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области, подтвердило, что в свертках был синтетический наркотик «соль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции возбуждено уголовное дело по п. «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 20 лет.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:32 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
закладчикнаркотикиполицияуголовное дело
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 148 случаев заболевания и 7 смертей
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 148 случаев заболевания и 7 смертей
В Алексинском районе появится завод по производству куриного яйца
В Алексинском районе появится завод по производству куриного яйца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.