В Тульской области полицейские задержали закладчика с крупной партией наркотиков: видео

Кадр из видео.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Щекинскому району задержали 19-летнего жителя региона, подозреваемого в распространении наркотиков.

По предварительным данным, на протяжении полугода парень делал «закладки» в районах области. В день он мог создать до 100 таких тайников. Полицейские задержали мужчину с поличным.

– В ходе личного досмотра в присутствии понятых обнаружено и изъято 25 свертков с веществом, похожим на наркотик. Исследование, проведенное в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области, подтвердило, что в свертках был синтетический наркотик «соль», — сообщили в пресс-службе ведомства.