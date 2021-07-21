В Тульской области в общественных пространствах обустроят санузлы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они будут современными и вандалоустойчивыми.

По поручению губернатора в 28 общественных пространствах 20 муниципалитетов Тульской области планируется установить модульные санузлы. Сейчас прорабатываются схемы их размещения.

– Провели переговоры с потенциальным подрядчиком. Определили предварительную стоимость модулей одного туалета — от 1 млн 640 тыс. до 2 млн 300 тыс. в зависимости от того, будет подключение автономным или к сетям коммуникаций. По предварительной оценке, стоимость мероприятий составит 73 млн рублей, — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

Оборудование будет современным и вандалоустойчивым.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что источники финансирования определены. Работы будут выполнены в этом году.