В Привокзальном районе Тулы отключат холодную воду

Причина – ремонтно-восстановительные работы в одном из домов.

«Тулагорводоканал» сообщает, что с 9.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Болдина, д. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1б, 1 к, 1д/1, 1а, 3а,

ул. Костычева, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12 к 1, 12 к. 2, 14,

ул. Демонстрации, д. 195, 197а,

ул. Машинистов, д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7 к 1,

частный сектор: ул. Костычева,

ул. Машинистов, ул. Тульского Рабочего полка (от Болдина до Дм. Ульянова),

ул. Демонстрации, д. 167-193.

Вода будет отключена из-за проведения ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Болдина, 7. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.