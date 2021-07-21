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Тульские ломбарды будут работать по новым правилам
Фото: Яндекс.Карты

Тульские ломбарды будут работать по новым правилам

35 из 39 организаций, зарегистрированных в регионе, получили допуск к работе.

C 10 июля имеют право работать только те ломбарды, которые прошли проверку Банка России и попали в соответствующий реестр. Организациям, которые не получили разрешения, даётся месяц на то, чтобы слово убрать слово «ломбард» из своего названия. Они могут продолжать работу с заемщиками по старым договорам, но сроки исполнения обязательств в них корректировать нельзя.

Кроме того, договор займа в ломбарде и залоговый билет теперь объединят в один документ, который можно будет оформить в электронном виде. Эксперты считают, что это будет влиять на развитие дистанционных услуг в этом сегменте рынка.

– Прежде чем обратиться в ломбард, проверьте, включен ли он в реестр Банка России. Организации, которые в него не вошли, считаются нелегальными кредиторами. Вступать с ними в финансовые отношения небезопасно. Они не соблюдают требования регулятора и могут начислять огромные проценты и штрафы, – предупреждает начальник юридического отдела тульского отделения Банка России Андрей Колосветов.

 

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