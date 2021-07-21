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В Тульской области строится третий центр для одарённых детей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области строится третий центр для одарённых детей

Стройплощадку новомосковского центра «Созвездие» посетил Алексей Дюмин.

По словам губернатора, выявление и поддержка юных талантов – одна из ключевых задач. Ее важность отметил Президент России Владимир Путин в своем Послании.

– Год назад мы начали строительство центра одарённых детей «Созвездие». Он должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача – быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углублённому преподаванию разных предметов. Важно, что здесь большое внимание будет уделено физическому воспитанию. Для этого будет создана вся необходимая спортивная инфраструктура, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что в регионе уже работают два центра одаренных детей – на базе Тульской областной детской музыкальной школы имени Г. З. Райхеля и Яснополянской школы им. Л. Н. Толстого. Центр «Созвездие» строится совместно с социальными партнерами – компанией «Еврохим».

Руководитель проекта АО «Новомосковская компания «Азот» Дмитрий Селиванов сообщил, что на объекте одновременно ведутся работы по возведению двух отдельных зданий на 200 человек: школы-интерната и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В здании школы ведется бетонирование стен и колонн четвертого этажа, выполняется кладка наружных стен первого и второго этажей, идет устройство кровли, внутренних и наружных инженерных сетей. В здании ФОКа ведется бетонирование стен и колонн над цокольным этажом, чаши бассейна и гидроизоляция цокольного этажа. Общая строительная готовность центра – 30%.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказал о подборе кадров в учреждение. Основные направления, по которым будет вестись обучение в центре – естественно-научное, математическое и цифровое. В течение следующего учебного года пройдёт конкурсный отбор педагогов.

Алексей Дюмин рекомендовал подрядчику нарастить темпы строительства, а министру строительства региона Константину Лопухову совместно с администрацией Новомосковска поручил оказать подрядчику необходимое содействие и держать ход работ на контроле. Губернатор отметил, что центр должен быть сдан в срок.

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Тульская областьНовомосковск
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