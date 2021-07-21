В тульском парке ночью ограбили прохожего

В областном центре полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники напали на 39-летнего мужчину в парке Пролетарского района – они несколько раз ударили жертву и отобрали барсетку.

Оперативники проверяли лиц, склонных к аналогичным преступлениям. Выяснилось, что рядом проживают два рецидивиста, в преступной биографии которых уже были подобные эпизоды. 43-летний мужчина и его 22-летний подельник были задержаны. Похищенная сумка возвращена владельцу, возбуждено и расследуется уголовное дело.