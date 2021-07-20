Остановка водозабора 21 июля в Туле: жителям трех районов города будут раздавать воду
АО «Тулагорводоканал» проведет плановые работы на Масловском водозаборе. Туляков просят запастись водой заранее.
В целях подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. специалисты заменят вставку на водоводе и два участка трубопровода, вырубят поросль под линией электропередачи. Работы начнутся 21 июля с 8.00.
На это время и до окончания работ будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы:
южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр-т Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
Подача воды прекратится в военном городке Берники и деревне Селиховое.
Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. Туляков просят запастись водой заранее. Также будет обеспечен подвоз воды в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Центральный район
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Время выдачи
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Место выдачи воды из автомобилей
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9.00-11.00, 15.00-17.00
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пр. Ленина, 111
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11.00-13.00, 17.00-19.00
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пр. Ленина, 135
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13.00-15.00, 19.00-21.00
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ул. Рязанская, 32, корп. 3
Привокзальный район
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Время выдачи
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Место выдачи воды из автомобилей
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10.00−22.00
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п. Рассвет, д. 35 (у торгового центра)
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10.00−22.00
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п. Иншинский, д. 39 (у котельной)
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10.00−22.00
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пр. Ленина, д. 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).
Питьевую воду «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья» будут раздавать с 8.00 до 20.00 по следующим адресам: пр. Ленина, 143, ул. Сурикова, 16, ул. Макаренко, 13, корп. 2.