Остановка водозабора 21 июля в Туле: жителям трех районов города будут раздавать воду

В целях подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. специалисты заменят вставку на водоводе и два участка трубопровода, вырубят поросль под линией электропередачи. Работы начнутся 21 июля с 8.00.

На это время и до окончания работ будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы:

южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр-т Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, а также в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, в п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

Подача воды прекратится в военном городке Берники и деревне Селиховое.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. Туляков просят запастись водой заранее. Также будет обеспечен подвоз воды в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

куда привезут воду?

Центральный район

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 9.00-11.00, 15.00-17.00 пр. Ленина, 111 11.00-13.00, 17.00-19.00 пр. Ленина, 135 13.00-15.00, 19.00-21.00 ул. Рязанская, 32, корп. 3

Привокзальный район

Время выдачи Место выдачи воды из автомобилей 10.00−22.00 п. Рассвет, д. 35 (у торгового центра) 10.00−22.00 п. Иншинский, д. 39 (у котельной) 10.00−22.00 пр. Ленина, д. 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).

Питьевую воду «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья» будут раздавать с 8.00 до 20.00 по следующим адресам: пр. Ленина, 143, ул. Сурикова, 16, ул. Макаренко, 13, корп. 2.