Шесть дней в лесу без еды и воды: в Тульской области волонтеры «Лизы Алерт» спасли 84-летнюю бабушку

Кадр из видео "Лизы Алерт".

Подробности этой истории рассказали сами поисковики, а точнее — Артем Слонов, координатор поиска 84-летней Лидии Ивановны Орловой.

«Только летом поиск может быть завершен спустя 6 суток заветными словами НАЙДЕН, ЖИВ! 17 июля силами людей, небезразличных к судьбе пропавшего человека, совершено настоящее чудо!» — пишут волонтеры.

Лидия Ивановна Орлова ушла из дома 12 июля в неизвестном направлении. Родственники обратились в «ЛА» только спустя сутки. Первые добровольцы были на месте, в Кимовской деревне Гранки, вечером 13 июля.

«Были надежды найти бабушку быстро, казалось, что она совсем рядом, но увы, первый день результатов не принес. Поисковики вернулись домой утром 14 июля. Следующие выезды так же не принесли результата», — пишут волонтеры.

Ежедневно добровольцы отряда обзванивали больницы, распространяли информацию о пропаже, опрашивали соседей. Но ни одного намека! И все эти дни стояла жара, в тени +30… Шансы найти женщину живой таяли.

«17 июля, шестые сутки поиска. Обычный субботний вечер, группы уходят на задачи, получают инструктаж и оборудование — все как обычно.

К полуночи, по рации штаб принимает твёрдое, строгое, сухое „Нашли“.

Следом „Жива!“ и тут перевернулось все окончательно. Быстро едем на место обнаружения, сердце бьётся с большой скоростью».

84-летняя женщина провела 6 суток на жаре, без еды и воды, в сложных условиях. И она дождалась!



Поисковики нашли Лидию Ивановну в очень плохом состоянии, практически без сознания.

«Девочки из всех сил разговаривают с ней, не дают заснуть, состояние крайне критичное. Скорая и силы МЧС в пути, а в это время мы расчищали подходы к эвакуации».

И вот спецслужбы на месте, остается непростое дело — эвакуация. Лидию Ивановну вынесли из леса на носилках.

«Выдохнули, все стоят серьезные, уставшие, но по-своему счастливые. Горы с плеч упали. На глазах наворачиваются слезы. Мы бились до победного конца, не сдавались и успели. Ощущения не описать, не пересказать, их только можно пережить».

Смотрите очень эмоциональное видео «Лизы Алерт»:

Поисковики благодарят всех, кто принимал участие в поиске. Чрезмерно благодарны за оперативное реагирование и слаженную работу бригаде скорой медицинской помощи и силам МЧС.