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В каких больницах Тульской области развернуты ковидные госпитали

В каких больницах Тульской области развернуты ковидные госпитали

В Тульской области продолжается создание резерва коечного фонда.

В настоящее время коронавирусные госпитали в регионе развернуты во многих лечебных учреждениях.

В Туле это:
  • в поселке Петровский и на ул. Братьев Жабровых (горбольница №11),
  • на ул. Бондаренко (госпиталь областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД в отдельно стоящем корпусе детской областной больницы),
  • на ул. Тимирязева (Тульская областная клиническая больница №2),
  • горбольница №10 в Мясново,
  • детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы на ул. Мира.
В области это госпитали в Слободке, Щекине, Алексине, Новомосковске, Ефремове и Донском (для беременных).
 

Ранее Myslo также сообщал, что на базе 5-этажного стационара Киреевской центральной районной больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 220 коек. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт. 

Министр здравоохранения Алексей Эрк:

Алексей Эрк

Мы переоборудуем стационар больницы в инфекционный госпиталь на случай резкого ухудшения заболеваемости коронавирусом. Если в регионе сохранится стабильная обстановка, стационар после ремонта продолжит работу в штатном режиме. А жители района будут получать помощь в комфортных условиях и с современным оснащением.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:35 −3
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Тульская область
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