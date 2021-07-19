В каких больницах Тульской области развернуты ковидные госпитали

В настоящее время коронавирусные госпитали в регионе развернуты во многих лечебных учреждениях.

В Туле это:

в поселке Петровский и на ул. Братьев Жабровых (горбольница №11),

на ул. Бондаренко (госпиталь областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД в отдельно стоящем корпусе детской областной больницы),

на ул. Тимирязева (Тульская областная клиническая больница №2),

горбольница №10 в Мясново,

детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы на ул. Мира.

В области это госпитали в Слободке, Щекине, Алексине, Новомосковске, Ефремове и Донском (для беременных).

Ранее Myslo также сообщал, что на базе 5-этажного стационара Киреевской центральной районной больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 220 коек. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт.

Министр здравоохранения Алексей Эрк: