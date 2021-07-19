В каких больницах Тульской области развернуты ковидные госпитали
В Тульской области продолжается создание резерва коечного фонда.
В настоящее время коронавирусные госпитали в регионе развернуты во многих лечебных учреждениях.
В Туле это:
- в поселке Петровский и на ул. Братьев Жабровых (горбольница №11),
- на ул. Бондаренко (госпиталь областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД в отдельно стоящем корпусе детской областной больницы),
- на ул. Тимирязева (Тульская областная клиническая больница №2),
- горбольница №10 в Мясново,
- детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы на ул. Мира.
В области это госпитали в Слободке, Щекине, Алексине, Новомосковске, Ефремове и Донском (для беременных).
Ранее Myslo также сообщал, что на базе 5-этажного стационара Киреевской центральной районной больницы будет развернут инфекционный госпиталь на 220 коек. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт.
Министр здравоохранения Алексей Эрк:
Алексей Эрк
Мы переоборудуем стационар больницы в инфекционный госпиталь на случай резкого ухудшения заболеваемости коронавирусом. Если в регионе сохранится стабильная обстановка, стационар после ремонта продолжит работу в штатном режиме. А жители района будут получать помощь в комфортных условиях и с современным оснащением.
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