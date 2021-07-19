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В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя

В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя

ЧП случилось 19 июля на ул. Л. Толстого.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, предположительно ночью или рано утром напротив дома № 122 по ул. Л. Толстого на грузовой Ford Transit упал огромный сук.

Ветка длиной около 5-7 метров свалилась с высоты примерно пятого этажа. «Досталось» лобовому стеклу, часть ветки упала на тротуар. Ветка чудом не задела припаркованную рядом иномарку.

К счастью, обошлось без пострадавших. Владелец грузовика узнал о происшествии только утром, когда вышел из дома, чтобы ехать на работу.

На момент публикации новости владелец автомобиля ожидает сотрудников ГИБДД и МЧС. Кстати, он намерен оценить ущерб и подать в суд на администрацию, не опилившую вовремя старое дерево.

Галерея
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 1
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 2
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 3
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 4
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 5
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 6
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 7
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 8
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 9
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 10
В центре Тулы на грузовик с высоты пятого этажа упал огромный сук тополя, Фото: 11
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
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