новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 20 июля

Какие дома Тулы будут обесточены 20 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Тимирязева, 70,
  • ул. М. Тореза, 11-а,
  • ул. Оружейная, 29, 33, 31-а, 29-а, 20-а, 31, 37,
  • пр-д Тимирязева, 9, 13-а, 15, 11-а,
  • ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 11, 13, 17, 3,
  • ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 38-60 (чётн.), 69-95 (нечётн.),
  • ул. Комбайновая, 1,
  • ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 38-59,
  • ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • пр-д Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
  • Калужское шоссе, 7, 11, 13,
  • ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
  • ул. Нормандии Неман, 1,
  • ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
  • ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
  • ул. Гончарова, 1-7, 1-а,
  • Венёвское шоссе, 4, 14,
  • пер. Врубовой 1-41-а, 2-48,
  • пер. О. Кошевого 1-13, 2-18,
  • ул. О. Кошевого 1-17, 2-14,
  • ул. Горняцкая 1-15, 2-10,
  • пер. Агеева 1-10,
  • пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • пос. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9,
  • пер. Бархатный, 16, 26, 28, 30, 1-23 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 20-а, 20, 24.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде отключат электричествогде в Туле отключат свет
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области началась «Неделя кадастрового инженера»
В Тульской области началась «Неделя кадастрового инженера»
«Накажи автохама»: красный BMW, красный светофор и трудный выбор
«Накажи автохама»: красный BMW, красный светофор и трудный выбор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.