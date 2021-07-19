Какие дома Тулы будут обесточены 20 июля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Тимирязева, 70,
- ул. М. Тореза, 11-а,
- ул. Оружейная, 29, 33, 31-а, 29-а, 20-а, 31, 37,
- пр-д Тимирязева, 9, 13-а, 15, 11-а,
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 11, 13, 17, 3,
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 38-60 (чётн.), 69-95 (нечётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 38-59,
- ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- пр-д Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.),
- Калужское шоссе, 7, 11, 13,
- ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в,
- ул. Нормандии Неман, 1,
- ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а,
- ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65,
- ул. Гончарова, 1-7, 1-а,
- Венёвское шоссе, 4, 14,
- пер. Врубовой 1-41-а, 2-48,
- пер. О. Кошевого 1-13, 2-18,
- ул. О. Кошевого 1-17, 2-14,
- ул. Горняцкая 1-15, 2-10,
- пер. Агеева 1-10,
- пос. Октябрьский: 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- 23-й пр-д, 3-24,
- пос. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9,
- пер. Бархатный, 16, 26, 28, 30, 1-23 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 20-а, 20, 24.
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