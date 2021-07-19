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«Накажи автохама»: красный BMW, красный светофор и трудный выбор
Кадр из видео

«Накажи автохама»: красный BMW, красный светофор и трудный выбор

Дерзкий водитель баварца мог не нарушать ПДД, но, видимо, очень спешил.

Продолжаем публиковать видеоролики, присланные вами в рубрику «Накажи автохама». Сегодня её героем стал водитель яркого BMW 1 серии с госномером: Р549СО71.

На ул. Рязанской, у поворота к гипермаркету «Глобус» этот автолюбитель довольно неспешно подъехал к светофору, на котором уже зажглась красная секция.

Видимо, в душе водителя до последнего момента шла нелегкая борьба, но, в конце концов, он решил не останавливаться, и проехал на красный свет. Всё произошло 14 июля, в 12 часов 52 минуты.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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