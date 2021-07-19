В Тульской области началась «Неделя кадастрового инженера»

В честь этого события в Кадастровой палате пройдет тематическая горячая линия.

В преддверии Дня кадастрового инженера Кадастровая палата по Тульской области запускает акцию «Неделя кадастрового инженера», которая пройдет с 19 по 24 июля во всех регионах России.

В среду, 21 июля, с 10.00 до 12.00 состоится горячая линия для кадастровых инженеров – сотрудники Кадастровой палаты разъяснят все тонкости государственного кадастрового учета.

На вопросы будет отвечать и. о. начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Сергей Зарубин по телефону 77-33-17 (добавочный 2425).