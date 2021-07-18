Алексей Дюмин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Губернатор поблагодарил сотрудников металлургических предприятий за добросовестный труд и преданность своему делу.
Каждое третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В честь этого праздника глава Тульской области Алексей Дюмин обратился к работникам и ветеранам металлургической промышленности:
- Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тульская область веками была и остается одним из важнейших индустриальных центров России. И в этом огромная заслуга наших металлургов.
Продолжая трудовые традиции, заложенные еще на первых железоделательных заводах 300 лет назад, вы вносите огромный вклад в укрепление экономики и производственного потенциала региона.
Вы выполняете тяжелую и очень нужную работу. Осваиваете современные технологии, снабжаете качественным металлом промышленные и строительные предприятия.
Благодарю вас за профессионализм, самоотдачу и добросовестный труд.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
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