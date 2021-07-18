Алексей Дюмин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил сотрудников металлургических предприятий за добросовестный труд и преданность своему делу.

Каждое третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. В честь этого праздника глава Тульской области Алексей Дюмин обратился к работникам и ветеранам металлургической промышленности:

- Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тульская область веками была и остается одним из важнейших индустриальных центров России. И в этом огромная заслуга наших металлургов.

Продолжая трудовые традиции, заложенные еще на первых железоделательных заводах 300 лет назад, вы вносите огромный вклад в укрепление экономики и производственного потенциала региона.

Вы выполняете тяжелую и очень нужную работу. Осваиваете современные технологии, снабжаете качественным металлом промышленные и строительные предприятия.

Благодарю вас за профессионализм, самоотдачу и добросовестный труд.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!