Новая дорожная разметка на ул. Октябрьской привела к огромной пробке

Фото: пользователь Myslo Looker.

Тульские водители удивлены новой дорожной разметкой, которая появилась на ул. Октябрьской. В районе пересечения с ул. Токарева вместо трех полос оставили две.

Такое обновление привело к огромной пробке, которая образовалась в Заречье накануне. Затор растянулся на несколько километров — стоял участок от ул. Пузакова до ул. Токарева.

- Никогда еще в этом месте не было пробки от ул. Пузакова без причины. Непонятно, для чего разрешили левый поворот на Промышленный проезд, при этом выделили для этого левую полосу, обозначив разметкой и знаком «Движение по полосам». Сократили на участке от ул. Токарева до Н. Неман с трех полос до двух, образовалось бутылочное горлышко. Третьи полосы на перекрестке встречаются лоб в лоб! При наличии знака и разметки в третьих полосах, предписывающих движение налево, осевые соединяет прерывистая разметка, как на пр. Ленина и Первомайской… Бред, делали бы тогда как на трассах с островками. Никто не страдал от отсутствия движения по полосам!

Я думал, что верх гениальности организаторов дорожного движения — это повесить знак «Движение по полосам» на пересечении ул. Октябрьской и ул. Горького при движении из центра. Но Октябрьская и Токарева — это действительно шедевр, — возмутился пользователь Myslo Looker.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. Нам ответили так:

- На участке от ул. Октябрьской, 201 до ул. Токарева в соответствии с проектом организации дорожного движения выполнены работы по нанесению дорожной разметки.

В настоящее время в направлении ул. Токарева от д. 201 организовано движение в три полосы. Данное решение обусловлено необходимостью снижения количества конфликтных точек, имевших место на данном участке ранее в связи с наличием широкого радиуса поворота.

Одновременно с этим при движении к д. 201 от ул. Токарева количество полос не изменилось, скорректирована лишь ширина полос,

т.к. ранее участники дорожного движения в нарушение Правил дорожного движения осуществляли движение в два ряда в границах одной полосы.

Одновременно с этим на пересечении улиц Октябрьской и Токарева запланирована реконструкция светофорного объекта, в рамках которой предусмотрено выделенное левоповоротное регулирование, которое позволит осуществлять беспрепятственный левый поворот к Промышленному проезда и ул. Токарева, а также повысит безопасность дорожного движения.

Таким образом, после проведения работ по реконструкции светофорного объекта по направлению к д. 201 по ул. Октябрьская движение прямо от ул. Токарева будет осуществляться в две полосы, а крайняя левая полоса будет организована для совершения левого поворота.

Друзья, а что вы думаете по поводу такого нововведения? Делитесь мнением в комментариях!