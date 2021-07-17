Как продвигается ремонт стационара Киреевской районной больницы

Фото минздрава Тульской области.

Также по инициативе минздрава и при поддержке администрации муниципалитета в местном доме культуры прошла встреча с жителями, на которой обсуждались вопросы маршрутизации пациентов в связи с ремонтом.



На базе 5-этажного стационара Киреевской ЦРБ будет сформирован резервный коечный фонд в количестве 220 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в здании ведется капитальный ремонт. Идет замена инженерных коммуникаций, в палаты стационара будет проведена кислородная разводка. Ведется закупка медицинской мебели и оборудования для оснащения госпиталя. Завершить работы планируется в начале августа.

В стационаре ежемесячно проходят лечение более 500 пациентов, при этом коечный фонд загружен менее чем на 50%. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, со 2 июля пациенты, которым требуется помощь по хирургическому профилю, направляются на лечение в областную клиническую больницу, по терапевтическому профилю — в Богородицкую и Узловскую районные больницы, по профилю травматологии — в Тульскую городскую клиническую больницу имени Ваныкина (дети — в детскую областную больницу), по профилю кардиологии — в Новомосковскую городскую клиническую больницу, по профилю неврологии — в Узловскую и Щекинскую районные больницы, по педиатрическому профилю — в детскую областную больницу.

Стационарную медицинскую помощь по гинекологическому и инфекционному профилям жители Киреевского района по-прежнему получают в своем медучреждении.



В ходе встречи с жителями министр Алексей Эрк подчеркнул, что сейчас в регионе сформирован достаточный резерв коечного фонда: из 1740 развернутых коек свободно более 600. В Туле продолжают работать военные медики, которые в случае необходимости готовы развернуть мобильный госпиталь на 100 коек. Есть резерв коек и в областной клинической больнице.

- Мы переоборудуем стационар больницы в инфекционный госпиталь на случай резкого ухудшения заболеваемости коронавирусом. Если в регионе сохранится стабильная обстановка, стационар после ремонта продолжит работу в штатном режиме. А жители района будут получать помощь в комфортных условиях и с современным оснащением, — сообщил Алексей Эрк.

Жители подняли вопрос пополнения кадров больницы. В частности, их интересовало, когда в поликлинике будет повышена доступность узких специалистов.



Врио главного врача Наталья Кондюрова пояснила, что сейчас в поликлинике ежедневно ведут прием кардиолог, невролог, дерматолог, окулист, уролог, нефролог, онколог, хирург, травматолог, эндокринолог и гинеколог. С сентября ежедневный прием будут вести гастроэнтеролог, отоларинголог.

Кроме этого, в 2022 году после ординатуры придут еще два врача-невролога, отоларинголог и онколог, начнет работу после получения сертификата ревматолог. В 2023 году — окулист.

По просьбе жителей министр поручил руководству ГУП «Фармация» обеспечить отпуск лекарственных препаратов в аптечном пункте больницы с 8.00 — в соответствии с режимом работы пункта.