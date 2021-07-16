Тульская область направила в Сирию мёд, пряники и пастилу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Гуманитарная помощь от региона была оказана по поручению губернатора Алексея Дюмина.

16 июля из Тулы в Сирию направили гуманитарную помощь, переданную предприятиями региона. На автомобилях Главного управления МЧС по Тульской области гуманитарный груз был доставлен в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.

Директор Тульского комбината хлебопродуктов Дмитрий Срослов отметил, что его компания предоставила тонну муки для отправки в Сирию.

– Гуманитарная помощь от региона собирается по поручению губернатора Алексея Дюмина, и я считаю этот шаг важным для поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – сказал предприниматель.

От города-героя Тулы сирийцам передадут и знаменитые тульские сладости – мёд, пряники и пастилу.





Всего в Сирию будет доставлено почти 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены.





Напомним, в 2017, 2018 и 2019 годах в Сирийскую Арабскую Республику из Тульской области уже отправляли подарочные наборы сладостей в рамках всероссийской акции «Дети России — детям Сирии», а также продовольственные товары и средства гигиены, собранные жителями региона.