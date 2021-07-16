новости
новости
Регистрация
Тульская область направила в Сирию мёд, пряники и пастилу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область направила в Сирию мёд, пряники и пастилу

Гуманитарная помощь от региона была оказана по поручению губернатора Алексея Дюмина.

16 июля из Тулы в Сирию направили гуманитарную помощь, переданную предприятиями региона. На автомобилях Главного управления МЧС по Тульской области гуманитарный груз был доставлен в Москву. Затем самолет Военно-транспортной авиации ВКС России перевезет его в Сирию.

Директор Тульского комбината хлебопродуктов Дмитрий Срослов отметил, что его компания предоставила тонну муки для отправки в Сирию.

– Гуманитарная помощь от региона собирается по поручению губернатора Алексея Дюмина, и я считаю этот шаг важным для поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – сказал предприниматель.

От города-героя Тулы сирийцам передадут и знаменитые тульские сладости – мёд, пряники и пастилу.



Всего в Сирию будет доставлено почти 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены.



Напомним, в 2017, 2018 и 2019 годах в Сирийскую Арабскую Республику из Тульской области уже отправляли подарочные наборы сладостей в рамках всероссийской акции «Дети России — детям Сирии», а также продовольственные товары и средства гигиены, собранные жителями региона.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:41 −10
Другие статьи по темам
Место
ТулаСирия
Прочее
гуманитарная помощь
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса
В январе-июне физлица – клиенты ВТБ на 28% увеличили объем вложений в инвестпродукты
В январе-июне физлица – клиенты ВТБ на 28% увеличили объем вложений в инвестпродукты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.