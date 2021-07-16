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Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса

Команда сделала первый компонент прививки.

Волейбольный клуб «Тулица» приступил к вакцинации от коронавируса. Сегодня все игроки, тренеры и административный штаб в манеже стадиона «Арсенал» вакцинировались от коронавирусной инфекции.

Директор команды Валерий Московский рассказал, что клуб на личном примере показывает, насколько важно сейчас сделать прививку.

– Мы все живем в таких реалиях, в которых понимаем, что это необходимо. На встрече с командой руководитель клуба Николай Николаевич Терехов обозначил для всех игроков и сотрудников клуба важность вакцинации как для подготовки к новому сезону, так и в целом для борьбы с пандемией. И могу с уверенностью сказать, что посыл президента «Тулицы» приняли все.

Как сообщает клубная пресс-служба, второй компонент прививки спортсменки сделают по возвращении со сборов.

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Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 1
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 2
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 3
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 4
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 5
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 6
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 7
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 8
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 9
Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:10 −2
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