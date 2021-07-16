Волейболистки «Тулицы» вакцинировались от коронавируса

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Волейбольный клуб «Тулица» приступил к вакцинации от коронавируса. Сегодня все игроки, тренеры и административный штаб в манеже стадиона «Арсенал» вакцинировались от коронавирусной инфекции.



Директор команды Валерий Московский рассказал, что клуб на личном примере показывает, насколько важно сейчас сделать прививку.

– Мы все живем в таких реалиях, в которых понимаем, что это необходимо. На встрече с командой руководитель клуба Николай Николаевич Терехов обозначил для всех игроков и сотрудников клуба важность вакцинации как для подготовки к новому сезону, так и в целом для борьбы с пандемией. И могу с уверенностью сказать, что посыл президента «Тулицы» приняли все.

Как сообщает клубная пресс-служба, второй компонент прививки спортсменки сделают по возвращении со сборов.