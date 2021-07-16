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Более половины сотрудников ПМХ прошли вакцинацию от коронавируса

Более половины сотрудников ПМХ прошли вакцинацию от коронавируса

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 10 тыс. сотрудников промышленно-металлургического холдинга.

В лидерах по вакцинации – АО «Тулачермет» (вакцинировано 72% сотрудников), ПАО «Кокс» (63%) и АО «Полема» (60%). Также высокие показатели продемонстрировал партнерский завод «Тула-Сталь» (90%).

На предприятиях ПМХ организована централизованная запись на вакцинацию в медицинские учреждения. На части предприятий прививку делают выездные бригады медиков.

Для сотрудников разработаны меры стимулирования: дополнительные дни к оплачиваемому отпуску, самые активные подразделения получают денежные выплаты, которые могут быть направлены на обустройство зон отдыха, приобретение бытовой техники и спортивного инвентаря.

«Пандемия коронавируса продолжается уже более года, и нет достоверной информации о том, сколько она еще продлится. Единственный надежный способ защитить себя – пройти вакцинацию. В ПМХ мы наладили работу с медицинскими учреждениями, чтобы все сотрудники могли в максимально короткие сроки сделать прививку», – отметил президент ООО УК «ПМХ» Евгений Зубицкий.

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