Тульские школьники будут изучать финансовую грамотность

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Этот предмет уже преподаётся в 30 школах региона.

В российских школах преподавание финансовой грамотности станет обязательным. Детям будут прививать навыки безопасного поведения в интернете при совершении финансовых операций. Их также научат анализировать доходы и расходы и составлять личный финансовый план.

В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5-9 классов – в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», уточнили в Тульском отделении Банка России.

В Тульской области есть 30 опорных школ, где азы финансовой грамотности преподаются уже не первый год. В одних учебных заведениях это факультативное занятие, в других – в рамках урока «Обществознание».

– Начинать развивать финансовую культуру очень важно именно в школьном возрасте. Благодаря этим урокам дети учатся бережно относиться к деньгам, разбираться в финансовых инструментах и противостоять мошенникам, – говорит управляющий Тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.