новости
новости
Регистрация
Тульские школьники будут изучать финансовую грамотность
Фото из архива Myslo.

Тульские школьники будут изучать финансовую грамотность

Этот предмет уже преподаётся в 30 школах региона.

В российских школах преподавание финансовой грамотности станет обязательным. Детям будут прививать навыки безопасного поведения в интернете при совершении финансовых операций. Их также научат анализировать доходы и расходы и составлять личный финансовый план.

В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5-9 классов – в предметах «Обществознание», «Математика» и «География», уточнили в Тульском отделении Банка России.

В Тульской области есть 30 опорных школ, где азы финансовой грамотности преподаются уже не первый год. В одних учебных заведениях это факультативное занятие, в других – в рамках урока «Обществознание».

– Начинать развивать финансовую культуру очень важно именно в школьном возрасте. Благодаря этим урокам дети учатся бережно относиться к деньгам, разбираться в финансовых инструментах и противостоять мошенникам, – говорит управляющий Тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:33 −2
Другие статьи по темам
Событие
финансовая грамотностьобразованиетульские школыБанк России
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более половины сотрудников ПМХ прошли вакцинацию от коронавируса
Более половины сотрудников ПМХ прошли вакцинацию от коронавируса
«Накажи автохама»: лихач на Kia чуть не устроил лобовое ДТП
«Накажи автохама»: лихач на Kia чуть не устроил лобовое ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.