На Всехсвятском кладбище Тулы нашли редких насекомых

Среди них есть и краснокнижный вид.

Всехсвятское кладбище Тулы стало объектом масштабных биологических исследований. Команда орнитологов, энтомологов, ботаников изучает территорию погоста как целостную комплексную экосистему.

Заместитель директора по научно-просветительской деятельности Тульского областного экзотариума, кандидат биологических наук Ольга Терешкина рассказала Myslo, что одна из главных целей этих исследований — создание особо охраняемой природной территории.

Ольга Терешкина – Всехсвятское кладбище существует около 250 лет. На нем уже много лет не осуществляются захоронения. Давно фигурирует, что это целостная комплексная экосистема в центре города с сохраненным старым древостоем. Это как второе легкое города (первое — Центральный парк). Мое мнение — объект нуждается в охране. Но для этого он должен получить какой-то статус. Самое простое и правильное — создать здесь особо охраняемую территорию.

Ольга Владимировна выступила с предложением проверить отрывочную информацию, научно неподтвержденную, которая фигурировала в разных экскурсиях — о природном аспекте территории.

– Наша первая задача — получить точную научную информацию. Результатом работы станет научный отчет. Мы направим его в гордуму с предложением создать особо охраняемую территорию, — рассказала Ольга Терешкина.

Команда высококвалифицированных специалистов в области биологии с весны приступила к полевым исследованиям. Специалисты были поражены тем, что обнаружили. Например, здесь нашлась самая большая популяция соловьев в центре города.

Ольга Владимировна отметила, что большую роль в сохранении природы на территории кладбища сыграла стена.

На данный момент команда исследователей выявила 36 видов птиц, 86 беспозвоночных.

Среди последних есть один краснокнижный вид — красотел бронзовый.

Еще два вида жуков характерны для малонарушенных участков Тульских засек: огнецветка багряная Pyrochroa coccinea и рогачик однорогий Sinodendron cylindricum.

Интересной находкой стали моллюски из семейства Clausiliidae. Эти типичные обитатели лесов весьма требовательны к характеристикам освещения и увлажнения. Их наличие указывает на благоприятную экологическую обстановку.

Масштабные исследования территории кладбища завершатся к осени.