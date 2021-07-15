На Всехсвятском кладбище Тулы нашли редких насекомых
Среди них есть и краснокнижный вид.
Всехсвятское кладбище Тулы стало объектом масштабных биологических исследований. Команда орнитологов, энтомологов, ботаников изучает территорию погоста как целостную комплексную экосистему.
Заместитель директора по научно-просветительской деятельности Тульского областного экзотариума, кандидат биологических наук Ольга Терешкина рассказала Myslo, что одна из главных целей этих исследований — создание особо охраняемой природной территории.
Ольга Терешкина
– Всехсвятское кладбище существует около 250 лет. На нем уже много лет не осуществляются захоронения. Давно фигурирует, что это целостная комплексная экосистема в центре города с сохраненным старым древостоем. Это как второе легкое города (первое — Центральный парк). Мое мнение — объект нуждается в охране. Но для этого он должен получить какой-то статус. Самое простое и правильное — создать здесь особо охраняемую территорию.
Команда высококвалифицированных специалистов в области биологии с весны приступила к полевым исследованиям. Специалисты были поражены тем, что обнаружили. Например, здесь нашлась самая большая популяция соловьев в центре города.
Ольга Владимировна отметила, что большую роль в сохранении природы на территории кладбища сыграла стена.
Среди последних есть один краснокнижный вид — красотел бронзовый.
Фото m.vfl.ru
Еще два вида жуков характерны для малонарушенных участков Тульских засек: огнецветка багряная Pyrochroa coccinea и рогачик однорогий Sinodendron cylindricum.
Интересной находкой стали моллюски из семейства Clausiliidae. Эти типичные обитатели лесов весьма требовательны к характеристикам освещения и увлажнения. Их наличие указывает на благоприятную экологическую обстановку.
Масштабные исследования территории кладбища завершатся к осени.