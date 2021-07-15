Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай заболевания коронавирусом, 55 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 066 жителей региона, 40 161 человек вылечился, 2319 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 09:22, 63 1580 -11
вчера, в 11:31, 18 1630 -7
вчера, в 10:15, 51 1441 -3
13 июля, в 11:40, 72 1786 -5
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