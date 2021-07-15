Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 151 случай заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 066 жителей региона, 40 161 человек вылечился, 2319 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 151 случай заболевания коронавирусом, 55 человек выздоровели, 8 скончались.

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