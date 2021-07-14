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К 2030 году средняя продолжительность жизни в Тульской области должна превысить 77 лет

К 2030 году средняя продолжительность жизни в Тульской области должна превысить 77 лет

Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин.

Глава Тульской области представил Программу развития региона на ближайшие пять лет. Главные ее цели — улучшение демографической ситуации, повышение уровня и качества повседневной жизни людей.

В центре Программы — человек с его важнейшими потребностями. Не случайно первое и главное направление программы получило название
«Люди». В него вошли новый масштабный региональный план «Демография», ряд мер по развитию здравоохранения, повышению эффективности социальной помощи семьям, детям, представителям старшего поколения и др.
 
– Средняя продолжительность жизни в регионе к 2030 году должна превысить 77 лет. Необходимо достичь положительного темпа рождаемости — 0,54% в год. Для этого разработан новый региональный проект «Демография», — заявил губернатор.
Сюжет: Программа развития Тульской области на ближайшие пять лет
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