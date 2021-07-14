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Туляки берут ипотеку на 20 лет под 7,3%

Туляки берут ипотеку на 20 лет под 7,3%

Средние параметры ипотечных кредитов называют специалисты Банка России.

С января по май жители Тульской области получили 6737 ипотечных кредитов на общую сумму 17,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом число взятых туляками ипотек за год выросло на 37,5%, а общая сумма – на 67,2%.

Средний размер ипотечного кредита – 2,7 млн рублей, средняя ставка –7,3%, а средний срок кредитования – 20 лет. Общий ипотечный долг жителей Тульской области составляет 85,1 млрд рублей.

Основной объем задолженности, как правило, гасится своевременно. Но если возникают непредвиденные сложности, можно воспользоваться ипотечными каникулами.

– Раньше заемщики для подтверждения трудной жизненной ситуации могли предъявить только справки 2-НДФЛ. Теперь это можно сделать с помощью налоговой декларации или книги доходов и расходов. А пенсионеры смогут предоставить трудовые книжки, – отметила начальник экономического отдела тульского отделения Банка России Юлия Савинкова.

 

 

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