новости
новости
Регистрация
Директор тульской фирмы обманул государство почти на 60 млн рублей

Директор тульской фирмы обманул государство почти на 60 млн рублей

Теперь коммерсант может провести ближайшие несколько лет за решёткой.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, ранее возглавлявшего коммерческую организацию. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По данным пресс-службы ведомства, больше года фигурант заключил фиктивные договора на проведение строительных и ремонтных работ с различными контрагентами. В результате бюджет страны не досчитался налогов на сумму порядка 59 млн рублей.

Следствием собраны все необходимые  доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ходе расследования наложен арест на имущество фирмы и фигуранта общей стоимостью более 37 млн рублей. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:14 −5
Другие статьи по темам
Событие
уклонение от уплаты налоговуголовное делопреступлениеСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки берут ипотеку на 20 лет под 7,3%
Туляки берут ипотеку на 20 лет под 7,3%
Туляки сдают экзамены для поступления в Рязанское училище ВДВ
Туляки сдают экзамены для поступления в Рязанское училище ВДВ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.