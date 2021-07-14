Директор тульской фирмы обманул государство почти на 60 млн рублей

Теперь коммерсант может провести ближайшие несколько лет за решёткой.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, ранее возглавлявшего коммерческую организацию. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По данным пресс-службы ведомства, больше года фигурант заключил фиктивные договора на проведение строительных и ремонтных работ с различными контрагентами. В результате бюджет страны не досчитался налогов на сумму порядка 59 млн рублей.

Следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ходе расследования наложен арест на имущество фирмы и фигуранта общей стоимостью более 37 млн рублей. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.