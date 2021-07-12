Топ-5 событий недели: ледовый дворец в Ефремове, новый облик тульской медсестры и современная анимация

Княжеское наследие и другие перемены

На прошедшей неделе в Туле обсуждали реализацию проектов-победителей Всероссийского конкурса комфортной городской среды в малых городах. В области сейчас реализуются три таких проекта — в Плавске, Липках и Узловой.

В Плавске благоустраивается Гагаринский парк, где будут спорт-тропы, панорамная лестница, смотровые площадки, фотозоны, зеленый театр, скульптуры, зоны отдыха на пруду. На благоустройство лесопарковой территории «Гагаринский парк. Княжеское наследие» заложено 77,6 млн рублей. В Узловой обновят территорию у Свиридовского пруда, на это выделено 170 млн рублей. В Липках благоустроят городской парк. Здесь уже расчистили пруд, установили оборудование на детских площадках, завершили электромонтажные работы и приступили к асфальтированию.

Все эти проекты будут реализованы в этом году, и работы на них идут полным ходом. Чуть отстают Липки, где произведено около трети работ, а в Плавске и Узловой всё готово на 40%.

Губернатор Алексей Дюмин поручил главам администраций районов лично контролировать ход работ и соблюдение сроков.

В этом году на Всероссийский конкурс от Тульской области подано шесть заявок. Это Центр развития «Алексин-град», «АкваДОН» — проект благоустройства территории открытых бассейнов в Донском, «Химия с природой» в Щекино, «КИМ: территория нового поколения» в Кимовске, «Сквер центральный. Трансформация» в Киреевске, «Ясногорск. Луч развития».

Подведение итогов и награждение победителей пройдет в августе в Нижнем Новгороде в рамках ежегодного форума «Среда для жизни», призванного менять к лучшему российские города. Заявки-победители необходимо будет воплотить в жизнь в 2022 году.

Золотые семьи региона

Ко Дню семьи, любви и верности в Туле прошли мероприятия, воздавшие должное тем, для кого любовь и верность не просто слова, а философия жизни. В частности, чествовали тех, кто живет в одном браке много лет, отпраздновал уже как минимум золотую свадьбу.

В Алексинском районе состоялся юбилейный, десятый, финал конкурса-фестиваля «Семья года». Он проходил по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России», «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Демография», по которому в регионе внедряются различные меры поддержки семей, пропагандируются традиционные семейные ценности. В конкурсе приняла участие 61 семья из 24 муниципалитетов региона, в том числе и члены Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей», Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой».

В финал вышли 18 семей, они состязались в творческих конкурсах, находчивости, оригинальности и сообразительности.

Свою поддержку делом оказали празднику и молодые туляки. В день семьи, любви и верности зарегистрировали свой брак, став мужем и женой, 27 пар.

Ледовый дворец теперь есть и в Ефремове

Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Ефремов. В этом году в городе построены два крупных социальных объекта — ледовая арена «Мега», название которой расшифровывается как Молодежная ефремовская городская арена, и детский сад на 160 мест. В ходе визита глава региона отметил, что работа по повышению качества жизни в отдаленных районах области — одна из главных задач Тульского правительства.

Губернатор осмотрел новый детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография». Он начнет работу в конце августа.

– Строительство детских садов в регионе будет продолжено, — рассказал Алексей Геннадьевич. — Важно не только вовремя сдавать новые объекты, но и в кратчайшие сроки проводить все лицензионные процедуры, чтобы детские сады смогли принять детей в год сдачи объекта.

Также глава региона посетил недавно построенную за счет внебюджетных средств ледовую арену. Сейчас здесь проходят массовые катания на льду, есть прокат коньков и возможность заниматься с инструктором, работает тренажерный зал. В месяц арену посещают 500-600 человек. На базе арены уже тренируются две группы по хоккею, а с 1 сентября планируется открыть еще шесть хоккейных групп и шесть групп по фигурному катанию. Президент «Академии Михайлова» Александр Ковалев заверил, что в Ефремове будут проводиться мастер-классы для воспитанников детско-юношеской спортивной школы.

Губернатор поблагодарил социальных партнеров за строительство этой современной площадки и заверил, что для любителей спорта будут созданы все необходимые условия. По словам губернатора, важно, чтобы клуб, который впервые будет представлять Тулу в Высшей хоккейной лиге, искал талантливых ребят по всей области.

Участие в рабочей поездке губернатора в городской округ Ефремов принял депутат Государственной Думы РФ , член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба.

– Искренне рад за ефремовцев — город развивается, хорошеет, строит планы на будущее. Каждый объект — это забота о подрастающем поколении и молодежи, это благополучие семей с детьми, новый уровень комфорта и качества жизни, это достойный вклад в будущее и основа для новых достижений и побед, — оценил итоги увиденного Виктор Дзюба. — Развитие спортивной инфраструктуры — одно из основных направлений социальной политики правительства Тульской области, ведь сегодня всё больше жителей выбирают спорт и активный образ жизни.

Побег из плоскости и новое измерение

Тульский Дом Крафта вновь удивляет. Теперь здесь предлагают познакомиться с работами современных аниматоров, созданными режиссерами-художниками, которые используют оригинальные самобытные художественные решения. Открывшаяся здесь выставка называется «Побег из плоскости. Новая российская анимация».

Тем, кому интересно, чем сегодня живет анимация как часть современной культуры, будет интересно познакомиться с фрагментарным исследованием современных художественных авторских подходов. Эскизы, оттиски, куклы, объекты, фоны, как и объявлено в афише, «выйдут из плоскости». Они встретятся со зрителем в ином качестве, которое гораздо ближе к их создателям — режиссерам, художникам, аниматорам, чем к условному конечному зрителю. Это то скрытое измерение, которое чаще всего недоступно нам, обычным зрителям.

Большинство фильмов, представленных на выставке, — не детские, они рассчитаны на зрителей 12+. Взаимоотношения родителей и детей, манипуляции в отношениях, романтические встречи, одиночество и, наоборот, единение в борьбе с надуманной опасностью, переосмысленные мифы — темы, которые поднимают режиссеры в фильмах, ставших поводом для данной выставки.

Это ведь всегда интересно — увидеть, что современная анимация — значительно больше, чем бесконечные похождения трех богатырей. А те, кто ее создает, возможно, в скором будущем удивят и завоюют наши сердца своим особым миром анимационных работ.

Тульская медсестра Надежда Жукова сменила купальник на сарафан

Похоже, одним из главных событий предстоящей недели (и уже анонсированным) будет новый образ знаменитой тульской медсестры в купальнике Надежды Жуковой. Теперь нам ее представят в старинном тульском костюме в рамках проекта «Этногалерея «Тульский стиль». Зрители увидят точные копии головных уборов, в которых ходили девушки и женщины Тульской губернии прошлых столетий.

Головной убор и летом, и зимой был неотъемлемым атрибутом костюма любого человека. В Тульской губернии незамужние девушки носили открытый головной убор — повязку в виде широкой ленты, иногда с твердым околышем, дополнявшуюся хвостом из лент. Такая повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. Замужние женщины носили кокошники. В Тульской губернии кокошник был праздничным головным убором. Но постепенно он сменился кичкой с сорокой, которую носили преимущественно зажиточные женщины.

Обычно кичка повторяла контуры женской прически. Женщины плели две косы и укладывали их рогами. В конце XIX века женщины стали носить платки фабричного производства. В Тульской губернии платки завязывали концами на макушке. Чтобы платок был не такой, как у других, его украшали: края обшивали шнурком, бахромой или кружевом.

Поверх кички на лоб могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; концы связки завязывали под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную — из кумача или малинового штофа, на подкладке из белого холста, пестряди, набойки.

В той жизни это была повседневность, а теперь — целая наука. Об этой необычной для современного человека стороне жизни и напомнят авторы проекта. Надежда Жукова — одна из тех известных тулячек, которые стали моделями для путешествия в прошлое.

По словам устроителей, это лишь первый этап. В дальнейшем современных тулячек планируют нарядить в настоящие старинные костюмы тульских крестьянок.