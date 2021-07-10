В Тульской области состоялся финал конкурса-фестиваля «Семья года»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году он проходил в юбилейный, десятый раз и включал в себя шесть номинаций.

На базе пансионата «Шахтер» в Алексинском районе состоялся финал десятого юбилейного областного конкурса-фестиваля «Семья года». В этом году он проходил по шести номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России», «Семья, воспитывающая ребенка-инвалида». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова приветствовала участников и пожелала всем удачного выступления. Она подчеркнула, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание укреплению института семьи и сохранению семейных традиций.

– Нацпроект «Демография» ставит перед нами амбициозные задачи. В регионе внедряются различные меры поддержки семей. Помимо финансовой поддержки семей с детьми, важно акцентировать внимание на традиционных семейных ценностях. Наши сегодняшние конкурсанты своим примером показывают, что семья – важнейший институт общества, – сказала Ольга Гремякова.

В конкурсе приняла участие 61 семья из 24 муниципалитетов региона, в том числе и члены Тульской региональной общественной организации «Ассоциация многодетных семей», Тульского регионального общества матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой». В финал вышли 18 семей, они состязались в творческих конкурсах, находчивости, оригинальности и сообразительности.

Для участников в номинациях «Золотая семья России» и «Семья, воспитывающая ребенка – инвалида» финал был организован заочно. Победителей определили на основании оценки видеороликов.

В финале приняли участие победители Всероссийского этапа «Семья года – 2020» – семья Горшковых из Тепло-Огаревского района, а также семья Чекулаевых, подарившая гимн фестивалю.