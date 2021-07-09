Тульский камерный драматический театр готовит премьеру

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.

– К Гибсону наш театр обращается уже второй раз. Первый спектакль назывался «Двое на качелях», мы его сделали, когда наш театр только начинался. Хотя тогда уже рассматривалась эта история, но не было подходящих актеров. Сейчас мы повзрослели, и возраст позволяет играть эту пьесу, – рассказал Myslo режиссер Алексей Басов.

Но не только это стало причиной выбора пьесы «Белые розы. Розовые слоны». На самом деле всё завязано на теме, которая как никогда актуальна сейчас.

– Неравнодушие к каким-то происходящим проблемам, желание быть услышанным... Время, в котором мы сейчас живем, очень созвучно с пьесой, – считает режиссер.

Главный успех спектакля лежит на плечах актеров. От них зависит, как спектакль воспримет зал и какие чувства останутся у зрителей после. Как говорит Алексей Басов, нельзя поставить Гамлета, если нет Гамлета. То же случилось и с пьесой «Белые розы. Розовые слоны». Ее удается поставить только потому, что есть люди, которые могут погрузить зрителей в историю Молли и Генри и передать эту атмосферу.

Олег Спиренков, играющий Генри Пулэски, признается, что работа сложная, но интересная:

Олег Спиренков – Сложность заключается в том, чтобы передать рутину его работы – работы судьи. Там много всего. Где он автоматом отвечает, где-то ему интересно... Но всё же есть что-то общее, такая черта характера, как человечность. Генри пытается помочь Молли. А потом начинает участвовать в её судьбе...

У исполнительницы второй главной роли Елены Басовой тоже были свои сложности:

Елена Басова – Всё новое, всё чужое, начиная от внутреннего состояния, текстового. Пока точно не срастется всё по всем направлениям с тобой внутренним, как правило, ничего не получается. Самое главное – точки соприкосновения. Моя героиня честна, и я уважаю ее за это.

Спектакль поднимает важные вопросы и актуальные проблемы. Возрастное ограничение 16+.

Премьерные показы состоятся 30 июля в 19.00 и 31 июля в 18.30 в Камерном драматическом театре (ул. Дзержинского, 8).

Авторы текста и фото Екатерина Лебедева, Анастасия Егорова.