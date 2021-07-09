«Внезапно услышала ба-бах!»: в Туле на ул. Ложевой экскаватор «догнал» Kia Ceed

ДТП случилось в районе разворота на Восточный обвод.

Утром 9 июля на ул. Ложевой произошла автоавария с участием экскаватора и легковушки Kia Ceed.

Как рассказала водитель иномарки, она стояла в ожидании своей очереди, чтобы повернуть налево в сторону Восточного обвода, и «внезапно услышала ба-бах!» — сзади в ее автомобиль ковшом въехал экскаватор.

На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В аварии никто не пострадал, затруднения движения незначительны.