«Внезапно услышала ба-бах!»: в Туле на ул. Ложевой экскаватор «догнал» Kia Ceed
ДТП случилось в районе разворота на Восточный обвод.
Утром 9 июля на ул. Ложевой произошла автоавария с участием экскаватора и легковушки Kia Ceed.
Как рассказала водитель иномарки, она стояла в ожидании своей очереди, чтобы повернуть налево в сторону Восточного обвода, и «внезапно услышала ба-бах!» — сзади в ее автомобиль ковшом въехал экскаватор.
На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В аварии никто не пострадал, затруднения движения незначительны.
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