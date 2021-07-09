Как получить областной маткапитал при рождении третьего ребенка
Расскажем, каков размер регионального маткапитала в Тульской области и на что его можно потратить.
Областной материнский (семейный) капитал — дополнительная мера социальной поддержки семей в Тульской области, в которых начиная с 1 января 2012 года родились или усыновлен третий и последующий ребенок.
Ежегодно в соответствии с региональным законодательством проводится индексация мер социальной поддержки, в том числе и областного маткапитала.
Получить областной маткапитал можно, если:
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третий или последующий ребенок родился в семье после 1 января 2012 года;
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до рождения третьего (последующего) ребенка мать (усыновительница) или отец (усыновитель) прожили на территории Тульской области не менее года;
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у родителей и ребенка российское гражданство;
- семья не получала такую выплату ранее.
Региональную выплату может оформить преимущественно мать или усыновительница ребенка. В исключительных случаях обратиться с заявлением может отец (усыновитель). К таким случаям относятся: смерть матери, ее недееспособность, лишение родительских прав
Размер областного капитала при рождении (усыновлении) третьего и/или последующих детей с 1 января 2012 года по 31 декабря 2019 года составляет 70 409,49 рублей, а с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года — 150 000 рублей.
Средства областного материнского (семейного) капитала можно потратить на:
- улучшение жилищных условий;
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образование для ребенка (детей) или лица, получившего справку о праве на получение областного материнского (семейного) капитала;
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компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения (по медицинским показаниям) ребенка (детей) в пределах Российской Федерации;
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ремонт, газификацию, электрификацию и водоснабжение в жилых домах (помещениях), расположенных на территории области;
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приобретение автотранспортных средств российского производства: легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно, автобуса с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно;
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приобретение компьютерного оборудования для учащихся школ области.
Подать заявление можно:
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на портале государственных услуг: gosuslugi71.ru;
- при личном обращении в МФЦ.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии «Мой семейный центр» – 129.