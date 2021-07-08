Присяжные признали жителя Плавского района виновным в преступлении 14-летней давности

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В Плавском районном суде Тульской области коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть.

В суде установлено, что в октябре 2007 года житель Плавска на почве ревности избил супругу и выгнал ее на лестничную площадку подъезда одного из домов по ул. Октябрьской. 21-летнюю девушку обнаружили соседи, спустя полтора месяца она скончалась в больнице.

Благодаря координирующей роли прокуратуры спустя 14 лет следователям СУ СК России по Тульской области удалось доказать причастность супруга погибшей к совершенному преступлению. Присяжные согласились с мнением государственных обвинителей и признали мужчину виновным.