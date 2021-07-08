новости
новости
Регистрация
Тульским росгвардейцам представили нового начальника

Тульским росгвардейцам представили нового начальника

8 июля в Тулу с рабочим визитом прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

В конференц-зале Управления Росгвардии по Тульской области личному составу он представил нового начальника регионального управления  полковника полиции Владимира Цибульского. В церемонии также принял участие губернатор Алексей Дюмин.

Владимир Цибульский до перевода в Тульскую область возглавлял красноярский СОБР


Директор Росгвардии выразил благодарность руководству региона и взаимодействующим региональным органам исполнительной власти за плодотворное сотрудничество и конструктивный подход к решению поставленных перед ведомством задач в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

Виктор Золотов сообщил, что кроме повседневных задач по обеспечению общественной безопасности и защищенности социально важных объектов, объектов инфраструктуры региона и топливно-энергетического комплекса подразделениям предстоит принять участие в стратегических учениях войск национальной гвардии, которые начнутся 12 июля. 

«Помимо основных задач по борьбе с преступностью и терроризмом, контролю за оборотом оружия на личный состав легла повышенная нагрузка, связанная с обеспечением соблюдения ограничительных мер. Но военнослужащие и сотрудники службы успешно с ней справились», – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поблагодарил Виктора Золотова и весь личный состав службы за поддержание стабильности в обществе и заверил, что регион будет и дальше оказывать Управлению необходимую помощь. А Владимиру Цибульскому губернатор пожелал успехов в работе по обеспечению правопорядка в Тульской области и безопасности ее жителей.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. Виктор Золотов и Алексей Дюмин осмотрели класс подготовки водителей.

Напомним, об освобождении от должности прежнего начальника тульских росгвардейцев Олега Петрика стало известно в январе этого года. По одной из версий, он ушел по негативным основаниям, по другой — решение об уходе принял сам, по состоянию здоровья.

Галерея
Главнокомандующий Росгвардии представил личному составу тульского управления нового начальника, Фото: 1
Главнокомандующий Росгвардии представил личному составу тульского управления нового начальника, Фото: 2
Главнокомандующий Росгвардии представил личному составу тульского управления нового начальника, Фото: 3
Главнокомандующий Росгвардии представил личному составу тульского управления нового начальника, Фото: 4
Главнокомандующий Росгвардии представил личному составу тульского управления нового начальника, Фото: 5
Главнокомандующий Росгвардии представил личному составу тульского управления нового начальника, Фото: 6
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:07 −7
Другие статьи по темам
Событие
начальник Росгвардии
Люди
Владимир ЦибульскийВиктор Золотов
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Завернутый в ковер труп женщины неделю лежал рядом с помойкой в Тульской области
Завернутый в ковер труп женщины неделю лежал рядом с помойкой в Тульской области
Воспитанники «Академии Михайлова» поучаствовали в турнире от Тульской шахматной гостиной
Воспитанники «Академии Михайлова» поучаствовали в турнире от Тульской шахматной гостиной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.