Тульским росгвардейцам представили нового начальника

В конференц-зале Управления Росгвардии по Тульской области личному составу он представил нового начальника регионального управления полковника полиции Владимира Цибульского. В церемонии также принял участие губернатор Алексей Дюмин.

Владимир Цибульский до перевода в Тульскую область возглавлял красноярский СОБР



Директор Росгвардии выразил благодарность руководству региона и взаимодействующим региональным органам исполнительной власти за плодотворное сотрудничество и конструктивный подход к решению поставленных перед ведомством задач в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.



Виктор Золотов сообщил, что кроме повседневных задач по обеспечению общественной безопасности и защищенности социально важных объектов, объектов инфраструктуры региона и топливно-энергетического комплекса подразделениям предстоит принять участие в стратегических учениях войск национальной гвардии, которые начнутся 12 июля.

«Помимо основных задач по борьбе с преступностью и терроризмом, контролю за оборотом оружия на личный состав легла повышенная нагрузка, связанная с обеспечением соблюдения ограничительных мер. Но военнослужащие и сотрудники службы успешно с ней справились», – подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин поблагодарил Виктора Золотова и весь личный состав службы за поддержание стабильности в обществе и заверил, что регион будет и дальше оказывать Управлению необходимую помощь. А Владимиру Цибульскому губернатор пожелал успехов в работе по обеспечению правопорядка в Тульской области и безопасности ее жителей.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. Виктор Золотов и Алексей Дюмин осмотрели класс подготовки водителей.

Напомним, об освобождении от должности прежнего начальника тульских росгвардейцев Олега Петрика стало известно в январе этого года. По одной из версий, он ушел по негативным основаниям, по другой — решение об уходе принял сам, по состоянию здоровья.