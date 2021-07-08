«Вообще чуваки не парятся»: двое мужчин, снимавших тротуарную плитку под покровом ночи, попали на видео

Видео: instagram.com/4p.tula/.

В социальных сетях появилось видео, предположительно снятое минувшей ночью на ул. Чаплыгина в Туле. Автор запечатлел, как двое мужчин разбирают тротуарную плитку между проезжей частью и трамвайными путями.

Нетрудно догадаться, что неизвестные неторопливо грузят плитку. Впрочем, может, всё «легально» и эти двое просто остались на сверхурочные.

«Вообще чуваки не парятся…» — прокомментировал автор ролика.