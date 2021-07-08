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Как тулякам получить медотвод от вакцинации: карточки оперштаба

Как тулякам получить медотвод от вакцинации: карточки оперштаба

Публикуем ответы на самые популярные вопросы о медотводе.

Что делать, если пройти вакцинацию не позволяет какое-либо хроническое или обострившееся заболевание? Как получить медотвод и сколько нужно времени на его оформление?

Ответы на эти и другие вопросы – в карточках регионального оперативного штаба по коронавирусу.

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Медотвод в карточках, Фото: 1
Медотвод в карточках, Фото: 2
Медотвод в карточках, Фото: 3
Медотвод в карточках, Фото: 4
Медотвод в карточках, Фото: 5
Медотвод в карточках, Фото: 6
Медотвод в карточках, Фото: 7
Медотвод в карточках, Фото: 8
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