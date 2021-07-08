Как тулякам получить медотвод от вакцинации: карточки оперштаба

Что делать, если пройти вакцинацию не позволяет какое-либо хроническое или обострившееся заболевание? Как получить медотвод и сколько нужно времени на его оформление?

Ответы на эти и другие вопросы – в карточках регионального оперативного штаба по коронавирусу.