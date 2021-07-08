Как тулякам получить медотвод от вакцинации: карточки оперштаба
Публикуем ответы на самые популярные вопросы о медотводе.
Что делать, если пройти вакцинацию не позволяет какое-либо хроническое или обострившееся заболевание? Как получить медотвод и сколько нужно времени на его оформление?
Ответы на эти и другие вопросы – в карточках регионального оперативного штаба по коронавирусу.
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