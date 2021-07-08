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В Туле столкнулись грузовик, самосвал и три легковушки

В Туле столкнулись грузовик, самосвал и три легковушки

Вечером 8 июля, на 97-м километре трассы «Золотое кольцо» произошло ДТП с участием четырёх машин.

Как сообщает корреспондент Myslo, по предварительным данным, в сторону пос. Иншинский следовал кроссовер BMW X3, водитель которого остановился перед «зеброй», чтобы пропустить женщину-пешехода.

В этот момент его сзади по касательной задел «КамАЗ» с прицепом, груженым зерном. Пытаясь избежать более серьёзных последствий, водитель грузовика начал уходить налево, на перекресток, при этом столкнулся со встречным самосвалом Volvo и задел стоявший на повороте Toyota Rav-4. Кроме того, Volvo задел внедорожник Kia Sorento.

У «КамАЗа» опрокинулся прицеп – по проезжей части рассыпалось зерно, а сам прицеп лишился заднего моста. Иностранный самосвал, груженый песком, «лёг» в кювет. К счастью, никто не пострадал. На момент публикации на месте аварии наблюдается затруднение движения, работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

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ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 1
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 2
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 3
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 4
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 5
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 6
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 7
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 8
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 9
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 10
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 11
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 12
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 13
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 14
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 15
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 16
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 17
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 18
ДТП с четырьмя машинами в Иншинском, Фото: 19
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:00 +2
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