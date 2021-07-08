В Туле столкнулись грузовик, самосвал и три легковушки

Как сообщает корреспондент Myslo, по предварительным данным, в сторону пос. Иншинский следовал кроссовер BMW X3, водитель которого остановился перед «зеброй», чтобы пропустить женщину-пешехода.

В этот момент его сзади по касательной задел «КамАЗ» с прицепом, груженым зерном. Пытаясь избежать более серьёзных последствий, водитель грузовика начал уходить налево, на перекресток, при этом столкнулся со встречным самосвалом Volvo и задел стоявший на повороте Toyota Rav-4. Кроме того, Volvo задел внедорожник Kia Sorento.

У «КамАЗа» опрокинулся прицеп – по проезжей части рассыпалось зерно, а сам прицеп лишился заднего моста. Иностранный самосвал, груженый песком, «лёг» в кювет. К счастью, никто не пострадал. На момент публикации на месте аварии наблюдается затруднение движения, работают сотрудники ГИБДД и МЧС.