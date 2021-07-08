В структуре тульского «Арсенала» произошли изменения

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С сезона-2021/22 в третьей группе ФНЛ-2 клуб будет представлять «Арсенал-2». Он заменит выступавший в прошлом сезоне в ПФЛ фарм-клуб туляков «Химик-Арсенал».

Команду к первенству будет готовить тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым, ему будут помогать старший тренер Андрей Пятницкий и тренер вратарей Игорь Телков, который в этом году завершил карьеру футболиста.

Домашние матчи в ФНЛ-2 «Арсенал-2» будет проводить в Туле на стадионе академии ПФК «Арсенал». Как сообщает пресс-служба оружейников, стадион в Новомосковске из-за многочисленных замечаний не получил сертификат на проведение матчей ФНЛ-2.

Осуществлять оперативное руководство командой и заниматься селекцией будет спортивный директор и экс-капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров. Напомним, что по итогам прошлого сезона Кирилл принял решение завершить футбольную карьеру.

Костяк новой команды составят воспитанники академии ПФК «Арсенал» и футболисты молодежного состава.

18 июля команда проведет матч первого тура, соперником «Арсенала-2» станет футбольный клуб «Рязань».