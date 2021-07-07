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Туляков приглашают на бесплатные тренировки по воркауту
Фото: vk.com/public182909719.

Туляков приглашают на бесплатные тренировки по воркауту

Отличная возможность привести себя в форму и найти новых друзей. Присоединяйтесь!

В Туле стартовал проект #ЛетоМастеровСтилей, реализуемый общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» на средства гранта администрации города.

В рамках проекта планируется проводить еженедельные тренировки по воркауту и общей физической подготовке. Они будут проходить в Пролетарском и Комсомольском парках. А на территории бетонного скейт-парка на Пролетарской набережной будут проходить тренировки по BMX.

Также в рамках проекта запланированы мастер-классы и фестивали, участники которых получат призы и подарки.

Подробное расписание тренировок и мероприятий можно узнать здесь и тут.

 

 

 

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