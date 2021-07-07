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Кимовск станет территорией нового поколения

Кимовск станет территорией нового поколения

Такое название получила новая концепция благоустройства райцентра.

На обучении Фонда развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) в бизнес-школе Сколково управленческая команда Кимовска разработала новую Стратегию развития города. Ее главная цель – сделать Кимовск комфортным местом отдыха горожан и гостей города. Одним из этапов реализации станет концепция благоустройства города «КИМ – территория нового поколения».

К 2025 году серьезно обновится центр Кимовска. Реновация затронет сразу несколько территорий: сквер Трудовой Славы с водонапорной башней, Центральный сквер, площадь Ленина и пешеходный участок ул. Мичурина.

Пространство вокруг водонапорной башни превратят в музейный дворик, где будут представлены экспозиции четырех водонапорных башен, известных во всем мире. В сквере Трудовой Славы появится уголок истории Кимовска, который включат в экскурсионный маршрут, и игровая зона для детей «Шахтерское дело».

– Кимовск имеет статус моногорода. И конечно, для многих это в первую очередь промышленная территория. Но мы видим потенциал Кимовска не только в создании новых производств, город может стать точкой притяжения для жителей и туристов. Мы уже начали большую работу по благоустройству исторического центра, для малого бизнеса разработали дизайн-код, чтобы общественные пространства были выдержаны в единой стилистике. В планах – создание нескольких зон отдыха, проведение активного озеленения города. Совсем скоро Кимовск может стать комфортным местом для жизни и отдыха горожан и гостей города, – сказал глава администрации Евгений Захаров. 

При поддержке правительства Тульской области администрация города подготовила и направила заявку на конкурс Минстроя России по малым городам и историческим поселениям для получения гранта на реализацию проекта «КИМ – территория нового поколения». Кроме того, будут использованы средства нацпроекта «Жилье и городская среда».

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сегодня, в 07:44 0
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Тульская областьКимовск
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