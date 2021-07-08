Тульская Общественная палата присоединилась к информационной кампании по вакцинации «Я прививок не боюсь»

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Председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина:

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией остается на высоком уровне. Вакцинирование населения — единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания».

О том, как работает вакцина, рассказал замминистра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский. Он сообщил, что все три российские вакцины эффективны, их механизм действия основан на двух особенностях нашей иммунной системы. Первая — это ее умение вырабатывать антитела при попадании в организм патогена, вторая — способность иммунитета «запоминать» вирус и «включать» иммунитет при повторном проникновении того же патогена в организм.

Замминистра отметил, что в регионе в среднем прививается 10-12 тысяч граждан в день.

«Единственное средство, способное побороть коронавирус, — это вакцинирование. Все три вакцины, с которыми мы сегодня работаем, эффективны против всех штаммов коронавируса, в том числе и индийского штамма «Дельта», — подчеркнул замминистра.

Предыдущий штамм коронавируса предполагает, что заболевший может заразить не более 5 человек вокруг себя, а индийский штамм «Дельта» заражает в среднем 28 человек. Кроме того, новый штамм поражает людей в возрасте от 18 до 49 лет.

Главный эпидемиолог департамента здравоохранения Тульской области Ольга Юдакова отметила, что по состоянию на 5 июля на территории РФ привито первым компонентом более 17% населения, вторым компонентом — более 12%.

На сегодняшний день в регион поступило более 410 тысяч доз вакцин. За последнюю неделю Тульская область получила более 85 тысяч доз. Первым компонентом привито более 314 человек, вторым – более 198 тысяч человек.

Председатель Общественной палаты Галина Фомина:

– Сегодня мы убеждаемся, что главный способ предотвращения распространения коронавирусной инфекции — это вакцинация и коллективный иммунитет.

Галина Фомина отметила, что региональная палата поддерживает акцию «Я прививок не боюсь», организованную Общественной палатой РФ совместно с Российским Красным Крестом и Национальным исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России, направленную на просвещение представителей некоммерческих организаций по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции.

Председатель Общественной палаты на основании предложения общественников рекомендовала изучить вопрос о возможности тестирования граждан с признаками ОРВИ на коронавирус на примере Москвы.