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Какие дома Тулы останутся без света 6 июля

Какие дома Тулы останутся без света 6 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Леваневского, 1-9,
  • ул. Головина, 1-12,
  • ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.) 57/9, 69, 71,
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Циолковского, 14-а, 14-32 (чётн.), 41-63 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 1, 34,
  • пер. Циолковского, 22,
  • ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 13, 21, 26, 44, 28-а, 30-а, 24/2,
  • ул. Фурманова/Станиславского 12/48,
  • ул. Водоохранная, 29-36,
  • пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.) 31,
  • ул. О. Кошевого, 1-а, 1-г, 1-в, 1, 7-а, 9,
  • ул. Агеева, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-а, 33-а, 27-33,
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • пер. Котовского, 1-16, 17, 1-а, 6-а, 2-12 (чётн.), 1-7 (нечётн.), 43, 
  • ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13,
  • ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-56 (чётн.),
  • ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Курковая, 18, 20, 24, 26, 28, 16, 22, 17-в, 156, 158, 135,
  • ул. Луначарского, 69, 176.
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