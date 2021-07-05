Какие дома Тулы останутся без света 6 июля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Леваневского, 1-9,

ул. Головина, 1-12,

ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.) 57/9, 69, 71,

ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Циолковского, 14-а, 14-32 (чётн.), 41-63 (нечётн.),

ул. Щорса, 1, 34,

пер. Циолковского, 22,

ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.),

ул. Шевченко, 13, 21, 26, 44, 28-а, 30-а, 24/2,

ул. Фурманова/Станиславского 12/48,

ул. Водоохранная, 29-36,

пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.) 31,

ул. О. Кошевого, 1-а, 1-г, 1-в, 1, 7-а, 9,

ул. Агеева, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-а, 33-а, 27-33,

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

пер. Котовского, 1-16, 17, 1-а, 6-а, 2-12 (чётн.), 1-7 (нечётн.), 43,

ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13,

ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-56 (чётн.),

ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),

ул. Курковая, 18, 20, 24, 26, 28, 16, 22, 17-в, 156, 158, 135,

ул. Луначарского, 69, 176.