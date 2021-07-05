Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ
Опасные находки были обнаружены в пос. Барсуки и д. Ямны.
Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы 5 июля были обезврежены ручная гранаты Ф-1, минометная мина калибра 82 мм, артиллерийский снаряд калибра 76 мм.
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены местными жителями в пос. Барсуки и д. Ямны.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.
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