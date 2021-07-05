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Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ

Опасные находки были обнаружены в пос. Барсуки и д. Ямны.

Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы 5 июля были обезврежены ручная гранаты Ф-1, минометная мина калибра 82 мм, артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены местными жителями в пос. Барсуки и д. Ямны.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам 01 или 112.

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