Тульские спасатели уничтожили взрывоопасный арсенал времён ВОВ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Опасные находки были обнаружены в пос. Барсуки и д. Ямны.

Группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы регионального Управления противопожарной службы 5 июля были обезврежены ручная гранаты Ф-1, минометная мина калибра 82 мм, артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены местными жителями в пос. Барсуки и д. Ямны.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд, соблюдайте правила безопасности:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб.