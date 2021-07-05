Центробанк РФ будет выпускать десятирублёвые монеты вместе с купюрами

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев рассказал «Известиям», что регулятор не планирует отказываться от десятирублёвых монет в пользу купюр того же номинала. Более 10 лет назад, когда новая монета вводилась в обращение, предполагалось, что она заменит собой бумажную банкноту. Однако прекращать выпуск «десяток» в каком-либо виде не планируется.

По словам Михаила Алексеева, Центробанк собирается улучшить потребительские свойства обновленных банкнот: все купюры низких номиналов (10 и 50 рублей) будут покрываться специальным защитным составом, лакироваться, что увеличит срок их службы. По своим параметрам они не должны уступать полимерным банкнотам.

Зампред Центробанка уточнил, что эти решения представляются наиболее оптимальными. И полный возврат в оборот десятирублевой банкноты точно так же, как введение в оборот в свое время монеты того же номинала, может иметь свой резон и смысл.