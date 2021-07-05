Алексей Дюмин поручил в срок закончить проекты по благоустройству малых городов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что в этом году реализуется три таких проекта – в Плавске, Липках и Узловой. В Узловой проект готов на 41%, в Плавске – на 38%, в Липках – на 34%. Все работы должны быть завершены в текущем году.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что на благоустройство Свиридовского пруда было выделено 170 млн рублей. На территории установили опоры уличного освещения, малые архитектурные формы, скамейки, велопарковку. Работы идут по плану.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов доложил, что в парке Липок по проекту «Липки-рестарт» уже расчистили пруд, провели демонтажные работы, установили оборудование на детских площадках, завершили электромонтажные работы и приступили к асфальтированию.

По словам главы администрации Плавского района Андрея Гарифзянова, на благоустройство лесопарковой территории «Гагаринский парк. Княжеское наследие» заложено 77,6 млн рублей. Уже выполнены демонтажные работы, опилены деревья, сделана вертикальная планировка и организован рельеф, расчищен пруд, идет монтаж системы электроснабжения, металлоконструкций и пешеходной сети.

Алексей Дюмин поручил главам администраций районов лично контролировать ход работ и соблюдение сроков.

В этом году на Всероссийский конкурс от Тульской области подано 6 заявок:

Центр развития «Алексин-град»,

«АкваДОН» – проект благоустройства территории открытых бассейнов в Донском,

«Химия с природой» в Щекино,

«КИМ: территория нового поколения» в Кимовске,

«Сквер центральный. Трансформация» в Киреевске,

«Ясногорск. Луч развития».

Подведение итогов и награждение победителей пройдёт в Нижнем Новгороде в рамках форума «Среда для жизни» 19 августа. Города, чьи заявки станут победителями, должны будут выполнить все работы в 2022 году.