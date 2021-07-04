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Коронавирусная статистика: в Тульской области заболели еще 154 человека и шесть скончались

Коронавирусная статистика: в Тульской области заболели еще 154 человека и шесть скончались

Данные предоставлены оперштабом Москвы.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 154 человек, выздоровел 61 и шесть пациентов скончались. 

Всего с начала пандемии ковидом заразились 43 387 жителей региона, 39 537 вылечились, 2 241 умер.

В России за последние сутки ситуация следующая:

За последние сутки в России выявлено 25 142 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 409 (13,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
 
Всего в стране нарастающим итогом выявлен 5 610 941 человек в 85 регионах. 
 
Также за сутки зафиксировано 663 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 925 человек.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:35 −4
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