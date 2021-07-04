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Из-за ДТП на Рязанке в Туле собралась пробка

Из-за ДТП на Рязанке в Туле собралась пробка

В Госавтоинспекции сообщили, в результате аварии пострадавших нет.

Утром в Туле на ул. Рязанской на полосе в сторону Новомосковского  шоссе столкнулись «Туарег» и «Шевроле». У последней серьезно поврежден правый бок. 

В Госавтоинспекции сообщили, в результате аварии пострадавших нет. 

Транспортное движение на данном участке затруднено в обоих направлениях.

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:40 +3
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