Из-за ДТП на Рязанке в Туле собралась пробка
В Госавтоинспекции сообщили, в результате аварии пострадавших нет.
Утром в Туле на ул. Рязанской на полосе в сторону Новомосковского шоссе столкнулись «Туарег» и «Шевроле». У последней серьезно поврежден правый бок.
В Госавтоинспекции сообщили, в результате аварии пострадавших нет.
Транспортное движение на данном участке затруднено в обоих направлениях.
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