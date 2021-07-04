Из-за ДТП на Рязанке в Туле собралась пробка

В Госавтоинспекции сообщили, в результате аварии пострадавших нет.

Утром в Туле на ул. Рязанской на полосе в сторону Новомосковского шоссе столкнулись «Туарег» и «Шевроле». У последней серьезно поврежден правый бок.

В Госавтоинспекции сообщили, в результате аварии пострадавших нет.

Транспортное движение на данном участке затруднено в обоих направлениях.